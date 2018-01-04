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| | "Горячая и мокрая": Ольга Серябкина в бассейне примерила эротическую позу

"Горячая и мокрая": Ольга Серябкина в бассейне примерила эротическую позу

Сегодня, 13:29
Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина продолжает удивлять откровенными фото. Она продемонстрировала, как в одной майке купается в бассейне.

"Горячая и мокрая": Ольга Серябкина в бассейне примерила эротическую позу

 

Поклонники стали массово комментировать этот снимок. Серябкина оставила фото без излишних комментариев, уточнив, что плавала в бассейне. «Горячая и мокрая», - написал один из фанатов. Многие присоединились к этому отзыву и назвали солистку «Серебро» секс-символом российского шоу-бизнеса.

Серябкина в свою очередь 2018 год решила начать именно с эротических снимков. Накануне она продемонстрировала полуобнажённый наряд, не скрывающий пикантные подробности тела, а теперь певица наполовину обнажилась в бассейне. Снимок всего за пару минут оценили более 20 тысяч человек.
Вещий Олег
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