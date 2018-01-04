Блогер Лена Миро высмеяла Пугачёву и поразилась глупости её поклонников

Несколько дней назад, на своей страничке в Instagram Лена Миро опубликовала пост, посвящённый Алле Пугачёвой, в котором указала на возраст певицы, а также отметила её биологическую и моральную старость. А сегодня блогер высмеяла поклонников Пугачёвой, которые взялись яростно защищать достоинство любимой артистки.

Валерия Голицына

Миро опубликовала скрин комментария под тем постом, в котором она высказала своё мнение о Примадонне, в котором подчеркнула одну пользовательницу отметившую все заслуги Аллы для российской эстрады. Также фанатка сгоряча отметила, что именно Пугачёва вывела эстраду «в люди». На что Лена Миро весьма точно перечислила список гениальных музыкантов российской эстрады, которые известны всему миру и указала на провалы Примадонны.Блогер под публикацией отметила, что даже не знает, стоит ли плакать или смеяться с такой глупости и закостенелости фанатов «дряхлой голубки» Пугачёвой.