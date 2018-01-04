Виктория Романец планирует отметить день рождения в Париже

Экс-участник проекта «Дом-2» более известный зрителям как супруг Евгении Феофилактовой, Антон Гусев со своей новой пассией Викторией Романец путешествуют в Праге. На День рождения бывшей участницы скандального проекта пара планирует отправиться в Париж.

14 января Романец исполнится 28 лет и этот праздник влюбленные намереваются отметить во Франции. Гусев с избранницей собираются со вкусом отпраздновать, причем в самом романтическом городе на планете - в Париже. Пользователи лишь посмеиваются над экс-участниками "Дома-2", любопытствуя, кто платит за все дорогостоящие поездки, припоминая, что заработок Гусева оставляет

желать лучшего.

Впрочем, сам Гусев сообщил, что несмотря на отпуск в Чехии, ему приходится уделять время и работе. Видимо, все эти средства и уходят на путешествия с Романец.

Валерия Голицына