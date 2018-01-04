Виктория Романец планирует отметить день рождения в Париже

Виктория Романец планирует отметить день рождения в ПарижеСегодня, 12:35
Бывший участник скандального шоу «Дом-2» Антон Гусев намекнул своим фанатам о примирении с возлюбленной Викторией Романец. К такому выводу пришли подписчики
Разорвав отношения с Викторией Романец, "домочадец" Антон Гусев решил вспомнить о прошлой своей возлюбленной и сыне. Евгения Феофилактова крайне удивилась
Текущим летом состоится свадьба бывших участников телешоу "Дом-2" Антона Гусева и Виктории Романец. После того, как они официально станут мужем и женой, пара