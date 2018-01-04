Нагиев влез в крупные долги из-за недвижимости

На сегодняшний день Дмитрий Нагиев является одним из наиболее востребованных в российском шоу-бизнесе телеведущих. Он также успевает регулярно сниматься в рекламах, спектаклях и фильмах. Тем не менее, даже с его статусом может не хватать денег на дом. Именно о таком инциденте рассказал Нагиев в своей социальной сети. Для того, чтобы приобрести понравившееся имущество, ему пришлось оформлять себе рассрочку на десять лет.

«Мне сразу приглянулся этот дом. В нем было все, что мне нужно, но денег для того, чтобы его сразу купить у меня не нашлось. Я столько просто не зарабатываю. Как оказалось позже, владелец был диким фанатом прапорщика Задова. Конечно же, он меня узнал, и согласился оформить рассрочку на десять лет. Теперь буду выплачивать», - рассказал своим фолловерам Нагиев.

Телеведущий, при этом, дома практически не появляется. Причины вполне очевидны: его график настолько плотный, что попросту не позволяет быть дома регулярно.

Семья уже привыкла, что Дмитрий постоянно занят на съемках. Стоит отметить также и то, что стоимость дома составляет около 20 миллионов рублей. Теперь фанаты ожидают фотографий приобретенной недвижимости.

Николай Офицеров