Юрий Слободян и Екатерина Токарева из шоу «Дом-2» намерены переехать в Польшу

Экс-участники телестройки Юрий Слободян и Екатерина Токарева намерены уехать в Польшу и пожить в этой стране некоторое время. Об этом молодые люди сообщили поклонникам в социальной сети Instagram.

Домбровский Сергей

По словам Токаревой, их гнетет слава, приобретенная в программе «Дом-2». Влюбленные хотят уехать от фанатов и на время окунуться в другую действительность. Токарева и Слободян встретили 2018 год в Польше. В эту страну девушка хочет перевезти своего кота, который сейчас находится у ее бабушки в России. Влюбленные собираются в дальнейшем вернуться в РФ, но пока им нужно отвлечься и избавиться от избыточного внимания поклонников.По словам некоторых подписчиков, многие уже забыли Токареву и Слободяна, поэтому им не нужно переживать по этому поводу. Экс-участники шоу «Дом-2» рассказали, как они ездили на общественном транспорте в Польше. Там все чисто и аккуратно, без выхлопных газов. Двери открывают пассажиры самостоятельно путем нажатия кнопки. Водитель к этому процессу не имеет никакого отношения.