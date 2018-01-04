В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Юрий Слободян и Екатерина Токарева из шоу «Дом-2» намерены переехать в Польшу

Юрий Слободян и Екатерина Токарева из шоу «Дом-2» намерены переехать в Польшу

Сегодня, 12:05
Экс-участники телестройки Юрий Слободян и Екатерина Токарева намерены уехать в Польшу и пожить в этой стране некоторое время. Об этом молодые люди сообщили поклонникам в социальной сети Instagram.

Юрий Слободян и Екатерина Токарева из шоу «Дом-2» намерены переехать в Польшу

 

По словам Токаревой, их гнетет слава, приобретенная в программе «Дом-2». Влюбленные хотят уехать от фанатов и на время окунуться в другую действительность. Токарева и Слободян встретили 2018 год в Польше. В эту страну девушка хочет перевезти своего кота, который сейчас находится у ее бабушки в России. Влюбленные собираются в дальнейшем вернуться в РФ, но пока им нужно отвлечься и избавиться от избыточного внимания поклонников.

По словам некоторых подписчиков, многие уже забыли Токареву и Слободяна, поэтому им не нужно переживать по этому поводу. Экс-участники шоу «Дом-2» рассказали, как они ездили на общественном транспорте в Польше. Там все чисто и аккуратно, без выхлопных газов. Двери открывают пассажиры самостоятельно путем нажатия кнопки. Водитель к этому процессу не имеет никакого отношения.
Домбровский Сергей
Новости по теме
ФСБ задержала замглавы ФАС Токарева в Крыму
ФСБ задержала замглавы ФАС Токарева в Крыму

В Крыму задержали замруководителя ФАС по региону Вячеслава Токарева. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на своего информатора в МВД. 

Концерт Вилли Токарева в Киеве отменен
Концерт Вилли Токарева в Киеве отменен

Концерт Вилли Токарева в Киеве, намеченный на конец ноября этого года, официально отменен. Власти аргументировали свой запрет на приезд певца в столицу Украины

«Дом-2»: Экс-участники Катя Токарева и Юра Слободян обвенчались
«Дом-2»: Экс-участники Катя Токарева и Юра Слободян обвенчались

Экс-участники скандального реалити-шоу «Дом-2», семейная пара Юрия Слободяна и Кати Токаревой, решили стать супругами перед Богом и обвенчались. Муж и жена

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости