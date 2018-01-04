Снова голая: Волочкова разместила обнаженное фото в ледяной купели

Поклонники Анастасии Волочковой прекрасно знают, что новый обнаженный снимок от балерины явление вполне обыденное и ничего особенного в этом нет. Тем не менее, фотография обнаженной Насти, сделанная в ледяной купели, ожидаемо привлекла внимание публики. Сама Волочкова оправдывается тем, что окунуться в «костюме Евы» решил в честь собственных именин Дня святой Анастасии.

« Не знаю, по какому сценарию проходят ваши каникулы и новогодние праздники. Но я сейчас получаю удовольствие. С утра в день собственных именин окунулась в ледяную купель», - констатировала Волочкова.

На фотографии балерина прикрывает грудь банным веником и заманчиво улыбается. Поклонники, уже привыкшие, к стремлению Волочковой постоянно обнажаться, просто пожелали ей хорошего дня и факт того, что она закаляется, встретили положительно. Обнаружились, однако и те, кто встретил публикацию фотографии исключительно критически, заявив, что уже устали наблюдать за постоянной «обнаженкой» со стороны балерины.

Николай Офицеров