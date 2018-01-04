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| | Антон Гусев вынужден работать во время отпуска с женой

Антон Гусев вынужден работать во время отпуска с женой

Сегодня, 11:49
Проводя зимние каникулы со своей возлюбленной Викторией Романец в Праге, Антон Гусев всё равно вынужден работать. По словам знаменитого участника телепроекта «Дом-2», несмотря на насыщенный график каникул, ему не удаётся избегать трудовой деятельности.

Антон Гусев вынужден работать во время отпуска с женой

 

Антон Гусев заявил о том, что они с Викторией уже посетили ряд экскурсий, которые зарядили их вдохновением и энергией. По словам Гусева, они не только приятно проводят время, отдыхают, и наслаждаются Прагой, но ещё и стараются получить максимум новой и полезной информации от всего, что их окружает. Также Антон заметил, что даже во время отдыха ему приходится уделять некоторое время работе.

По словам влюбленных, они ни разу не пожалели, выбрав Прагу в качестве места для проведения зимних каникул. Виктория Романец заявила, что в Праге весьма тепло относятся ко всем туристам, а готика и красота зимних пейзажей просто завораживает. Многие подписчики обрадовались, увидев чудесные снимки, которые отдыхающая пара регулярно публикует в своих личных блогах.
Александр Вест
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