Антон Гусев вынужден работать во время отпуска с женой

Проводя зимние каникулы со своей возлюбленной Викторией Романец в Праге, Антон Гусев всё равно вынужден работать. По словам знаменитого участника телепроекта «Дом-2», несмотря на насыщенный график каникул, ему не удаётся избегать трудовой деятельности.

Александр Вест

Антон Гусев заявил о том, что они с Викторией уже посетили ряд экскурсий, которые зарядили их вдохновением и энергией. По словам Гусева, они не только приятно проводят время, отдыхают, и наслаждаются Прагой, но ещё и стараются получить максимум новой и полезной информации от всего, что их окружает. Также Антон заметил, что даже во время отдыха ему приходится уделять некоторое время работе.По словам влюбленных, они ни разу не пожалели, выбрав Прагу в качестве места для проведения зимних каникул. Виктория Романец заявила, что в Праге весьма тепло относятся ко всем туристам, а готика и красота зимних пейзажей просто завораживает. Многие подписчики обрадовались, увидев чудесные снимки, которые отдыхающая пара регулярно публикует в своих личных блогах.