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| | Блогер Лена Миро неожиданно вышла замуж за иностранца

Блогер Лена Миро неожиданно вышла замуж за иностранца

Сегодня, 11:39
Новоиспеченная свекровь блогера Лены Миро сообщила о свадьбе между ее сыном и русской писательницей. По ее словам, влюбленные узаконили свои отношения в Колорадо.

Блогер Лена Миро неожиданно вышла замуж за иностранца

 

В Сети появились снимки, на которых Лена Миро запечатлена в белом платье и черных сапогах в объятиях своего избранника. На голове мужчины красовалась шляпа с красной розой. Влюбленные познакомились в 2016 году в Таиланде. После этого у них начался бурный роман, завершившийся свадьбой. Лена Миро предпочитает не распространяться об официальной регистрации отношений с иностранцем. На своих страницах в социальных сетях она не сообщает поклонникам о замужестве. По словам свекрови блогера, ее сын и невестка счастливы вместе.

Блогер Лена Миро неожиданно вышла замуж за иностранца

 

Лена Миро известна своими нападками на участников шоу «Дом-2». Она часто критиковала молодых людей и девушек. Артисты тоже отвечали писательнице агрессивными высказываниями в ее адрес. По словам участников телестройки, Лена Миро любит давать советы влюбленным, но сама не может построить гармоничные отношения с мужчинами.
Домбровский Сергей
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