В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Бывший участник «Дом-2» Петр Шепель не хочет жениться на своей избраннице

Бывший участник «Дом-2» Петр Шепель не хочет жениться на своей избраннице

Сегодня, 11:17
Экс-участник скандального реалити «Дом-2» Петр Шепель не торопиться делать предложение руки и сердца своей избраннице Вере Курочке. Об этом рассказала сама девушка.

Бывший участник «Дом-2» Петр Шепель не хочет жениться на своей избраннице

 

По словам бывшей частницы «Дом-2» Веры Курочки, их отношения с Петром Шепелем только окрепли после ухода со скандального телепроекта. Пара стала реже ругаться и ссориться, к тому же они стали больше времени проводить друг с другом. При этом Вера призналась, что пока Петр не торопиться жениться на ней и делать предложение.

Девушка призналась, что никак не намекает своему возлюбленному о свадьбе. Вера хочет, чтобы все прошло романтично, поэтому не торопит Шепеля. В своем микроблоге Курочка говорит, что очень счастлива быть в отношениях со своим мужчиной.
Светлана Славянская
Новости по теме
Бывший участник
Бывший участник "Дома-2" Петр Шепель: На наступающий год куча планов и целей

Пётр Шепель, получивший широкую известность благодаря участию в известном телевизионном проекте «Дом-2», в сети Instagram подвёл итоги уходящего года,

Петр Шепель: Человек должен победить самого себя
Петр Шепель: Человек должен победить самого себя

Человек должен победить самого себя. С таким девизом по жизни шагает участник проекта «Дом-2» Петр Шепель. Лень и нежелание трудиться являются основными

Николай Басков не хочет жениться на своей избраннице
Николай Басков не хочет жениться на своей избраннице

«Золотой голос» России Николай Басков, несмотря на длительные отношения, не хочет жениться на своей избраннице. Исполнитель в ближайшее время не планирует

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости