Бывший участник «Дом-2» Петр Шепель не хочет жениться на своей избраннице

Экс-участник скандального реалити «Дом-2» Петр Шепель не торопиться делать предложение руки и сердца своей избраннице Вере Курочке. Об этом рассказала сама девушка.

Светлана Славянская

По словам бывшей частницы «Дом-2» Веры Курочки, их отношения с Петром Шепелем только окрепли после ухода со скандального телепроекта. Пара стала реже ругаться и ссориться, к тому же они стали больше времени проводить друг с другом. При этом Вера призналась, что пока Петр не торопиться жениться на ней и делать предложение.Девушка призналась, что никак не намекает своему возлюбленному о свадьбе. Вера хочет, чтобы все прошло романтично, поэтому не торопит Шепеля. В своем микроблоге Курочка говорит, что очень счастлива быть в отношениях со своим мужчиной.