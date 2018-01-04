Удалившая 6 ребер шведская барби-модель запускает собственное шоу

Скандально известная шведская модель Пикси Фокс, трансформировав свое тело до неузнаваемости, запускает собственное шоу. Раньше модель сделала операцию по удалению 6-и ребер.

26-летняя девушка теперь будет участвовать в собственном шоу. Об этом она поделилась со своими подписчиками в социальной сети. Когда и как часто будет выходить программа с Фокс неизвестно.Тематика нового шоу довольно проста. В нем Пикси будет рассказывать о своей жизни. Модель имеет много ярких событий, которые могут заинтересовать поклонников. Например, она будет рассказывать о своих операциях, взаимоотношениях с мужчинами, будет давать практические советы в сфере правильного питания и поведения в обществе.Шведская барби-модель Пикси Фокс на протяжении нескольких лет изменяет свое тело, нацелившись на совершенство форм. Девушка успела уже увеличить грудь и губы. Это очень хорошо видно, если посмотреть ее старые фотографии. Также, шведка даже удалила шесть ребер, чтобы казаться еще более стройной.Некоторые люди являются поклонниками таких преображений и поддерживают растущую звезду в ее начинаниях. Другие же отрицательно ставятся к подобным операциям. Они уверены, что девушка была намного симпатичнее до начала трансформации тела.