Макс Фадеев показал фотографию маленькой Юлии Савичевой

Поклонники Макса Фадеева смело откликнулись на вызов продюсера, который предложил всем желающим опознать людей на фотографии, которую он загрузил в Instagram. Довольно быстро пользователи сумели определить, что на чёрно-белом снимке запечатлён трогательный момент, когда супруга Макса Фадеева держит в обнимку миловидную девочку, которая оказалась Юлией Савичевой. Стоит отметить, что многие пользователи так и не смогли отгадать, кого обнимает супруга Фадеева, так как Савичева на фото выглядит совсем уж маленькой.
Менее чем за сутки публикация макса собрала коллекцию из более чем 27 тысяч лайков и около 500 комментариев. Добавим, что многие пользователи отметили артистические способности Юлии, которая даже в 4 года профессионально позировала на камеру.