Макс Фадеев показал фотографию маленькой Юлии Савичевой

В сети микроблогов Instagram популярный российский продюсер Макс Фадеев опубликовал фотографию, на которой изображена юная Юлия Савичева. Некоторые пользователи с трудом смогли узнать в маленькой девочке известную певицу.

Поклонники Макса Фадеева смело откликнулись на вызов продюсера, который предложил всем желающим опознать людей на фотографии, которую он загрузил в Instagram. Довольно быстро пользователи сумели определить, что на чёрно-белом снимке запечатлён трогательный момент, когда супруга Макса Фадеева держит в обнимку миловидную девочку, которая оказалась Юлией Савичевой. Стоит отметить, что многие пользователи так и не смогли отгадать, кого обнимает супруга Фадеева, так как Савичева на фото выглядит совсем уж маленькой.

Александр Вест

Менее чем за сутки публикация макса собрала коллекцию из более чем 27 тысяч лайков и около 500 комментариев. Добавим, что многие пользователи отметили артистические способности Юлии, которая даже в 4 года профессионально позировала на камеру.