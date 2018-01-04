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| | Макс Фадеев показал фотографию маленькой Юлии Савичевой

Макс Фадеев показал фотографию маленькой Юлии Савичевой

Сегодня, 10:47
В сети микроблогов Instagram популярный российский продюсер Макс Фадеев опубликовал фотографию, на которой изображена юная Юлия Савичева. Некоторые пользователи с трудом смогли узнать в маленькой девочке известную певицу.

Макс Фадеев показал фотографию маленькой Юлии Савичевой

 

Поклонники Макса Фадеева смело откликнулись на вызов продюсера, который предложил всем желающим опознать людей на фотографии, которую он загрузил в Instagram. Довольно быстро пользователи сумели определить, что на чёрно-белом снимке запечатлён трогательный момент, когда супруга Макса Фадеева держит в обнимку миловидную девочку, которая оказалась Юлией Савичевой. Стоит отметить, что многие пользователи так и не смогли отгадать, кого обнимает супруга Фадеева, так как Савичева на фото выглядит совсем уж маленькой.

 

Менее чем за сутки публикация макса собрала коллекцию из более чем 27 тысяч лайков и около 500 комментариев. Добавим, что многие пользователи отметили артистические способности Юлии, которая даже в 4 года профессионально позировала на камеру.
Александр Вест
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