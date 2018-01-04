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| | Анну Хилькевич фанаты сравнили с Бабой Ягой за фото на метле

Анну Хилькевич фанаты сравнили с Бабой Ягой за фото на метле

Сегодня, 10:42
Российская знаменитость Анна Хилькевич своём микроблоге опубликовала новую необычную фотографию, где она позирует на метле. Поклонники в догадках предположили, что Хилькевич похожа на Бабу Ягу.

Анну Хилькевич фанаты сравнили с Бабой Ягой за фото на метле

 

Анна Хилькевич свои новогодние праздники проводит в парке-отеле «Орловский», где весело отдыхает со своим супругом и детьми. Недавно актриса выложила новый снимок, на котором позирует сверху на большой метле. Подписчики оценили чувство юмора девушки и в шутку сравнили Анну с Бабой Ягой.

«Так вот ты какая... Ёжка», «Руки должны быть на метле, а не в карманах», «Я так и знала, что она Баба Яга», «Креативно», «А я догадывалась, что твоя лёгкость и воздушность далеко не благодаря ангельским крылышкам», «Красивая Яга», - комментировали фото поклонники Хилькевич.
Светлана Славянская
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