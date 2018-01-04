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| | Пользователи сети шокированы «возвращением» Малахова на Первый канал

Пользователи сети шокированы «возвращением» Малахова на Первый канал

Сегодня, 10:40
Многие поклонники Андрея Малахова были вне себя от счастья, увидев в эфире Первого канала передачу с участием своего кумира. Очередной выпуск шоу под названием «Аффтар жжот» был показан на Первом канале, однако, позже выяснилось, что он был записан заранее.

Пользователи сети шокированы «возвращением» Малахова на Первый канал

 

Многие россияне удивились, увидев знакомое лицо Андрея Малахова вновь на Первом канале, откуда ему пришлось уйти из-за разногласий с продюсерами и непосредственно с Константином Эрнстом. В Сети сразу стали обсуждать его возврат на прежнее место работы, предположив, что все конфликты с руководством канала Андрею удалось сгладить. Однако, вскоре всех фанатов Малахова постигло разочарование, когда появилась информация о том, что выпуск передачи «Аффтар жжот» с Андреем Малаховым, запущенный в эфир Первого канала, был записан ещё до ухода звезды телеэкрана на телеканал «Россия 1».

Напомним, передача «Аффтар жжот» посвящена героям видеороликов, ставших вирусными в интернете, которые тем самым приобрели высокую популярность и узнаваемость.
Александр Вест
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