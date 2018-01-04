Пользователи сети шокированы «возвращением» Малахова на Первый канал

Многие россияне удивились, увидев знакомое лицо Андрея Малахова вновь на Первом канале, откуда ему пришлось уйти из-за разногласий с продюсерами и непосредственно с Константином Эрнстом. В Сети сразу стали обсуждать его возврат на прежнее место работы, предположив, что все конфликты с руководством канала Андрею удалось сгладить. Однако, вскоре всех фанатов Малахова постигло разочарование, когда появилась информация о том, что выпуск передачи «Аффтар жжот» с Андреем Малаховым, запущенный в эфир Первого канала, был записан ещё до ухода звезды телеэкрана на телеканал «Россия 1».
Напомним, передача «Аффтар жжот» посвящена героям видеороликов, ставших вирусными в интернете, которые тем самым приобрели высокую популярность и узнаваемость.