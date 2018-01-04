Ирина Шейк отметила Новый год по-русски

Модель Ирина Шейк уже достаточно давно живет и работает за границей, однако такой праздник, как Новый год для нее, как и для многих россиян, является главным, потому она предпочитает отмечать его по соответствующим традициям. В минувшую новогоднюю ночь модель призналась, что посмотрела фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», а после позвонила проживающей в Челябинске сестре и вместе с ней посмотрела обращение президента перед боем курантов.

Шейк рассказала об этом в своих Stories на просторах Instagram. Ирина поделилась с поклонниками скриншотом звонка. При этом, на снимке можно увидеть, что Шейк в честь этого события полностью отказалась от макияжа. Пока модель отмечала Новый год, папарацци сняли в Лос-Анджелесе ее супруга, актера Брэдли Купера, который нянчился с их восьмимесячной дочкой. Брэдли на фотографии садится в транспортное средство, заботливо держа малышку на руках.

Как известно, Ирина Шейк родила ребенка Куперу 21 марта прошлого года. Для этого они выбрали элитную клинику Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Дочку они решили назвать Леа де Сена Шейк-Купер, дав ей двойную фамилию.

Николай Офицеров