Однополая любовь: Звезда кинолент «Начало» и «Люди Икс» вышла замуж за свою подругу

Голливудская звезда Эллен Пейдж, получившая широкую популярность, снявшись в таких картинах как «Начало», «Джуно», а также «Люди Икс», женилась на своей подруге Эмми Портнер.

В сети Instagram в официальном аккаунте Эллен Пейдж опубликовала новость, которая стала большим поводом для радости для всех её многочисленных поклонников. Своим фанатам Эллен сообщила о том, что наконец совершила то, о чём она уже давно мечтала – поженилась на своей возлюбленной Эмми Портнер. Отметим, что партнёрша 30-летней Пейдж зарабатывает на жизнь танцами, а о своей нетрадиционной ориентации Эллен объявила во всеуслышание ещё в 2017 году, выступая на конференции в Лас-Вегасе, посвящённой ЛГБТ-организации.

Александр Вест

В описании к фото Эллен добавила, что она всё ещё не может поверить, что эта выдающаяся женщина отныне является её законной женой. Многочисленные фанаты Пейдж поддержали её, осыпав комплиментами и пожелав ей счастливой брачной жизни.