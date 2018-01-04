«Зачем делать пластику?»: Юлия Меньшова показала новое фото в Instagram

Популярная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова опубликовала в своем профиле в Instagram новое семейное фото. Однако поклонники сразу же начали говорить о неудачной пластике лица, которое испортило лицо известной артистки.

Светлана Славянская

Юлия Меньшова показала в Instagram теплое семейное фото, на котором изображена вместе со своей матерью, отцом Владимиром Меньшовым, супругом, а также дочкой Таисией. Пользователей Сети возмутило то, как сейчас выглядит мама Юлии Меньшовой знаменитая актриса Вера Алентова. Многие не смогли узнать женщину на фотографии и посчитали, что виной тому бесчисленные пластические операции и уколы ботокса.В комментариях подписчики отметили, что нужно стареть достойно и луче иметь морщины, чем восковое лицо. Сама Меньшова на комментарии в своем микроблоге никак не отреагировала.