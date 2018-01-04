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| | Галкин и Киркоров показали, как проводят новогодние каникулы их дети

Галкин и Киркоров показали, как проводят новогодние каникулы их дети

Сегодня, 08:46

Новогодние каникулы на данный момент в самом разгаре. Естественно, касаются они всех, в том числе звезд отечественного шоу-бизнеса. С подписчиками они решили поделиться снимками со своих отдыхов в различных точках света. Уехать из России решили и Филипп Киркоров с детьми, и Стас Михайлов. Остался в стране, по всей видимости, только Максим Галкин с детьми.

 

Галкин и Киркоров показали, как проводят новогодние каникулы их дети

 

 

Филипп Киркоров отправился с детьми в Майами, а вместе с ним и его детьми, Мартином и Аллой-Викторией, в США улетела также тетя певца, оперная артистка Мари Киркорова. В Майами же Филипп встретился с Кристиной Орбакайте и ее семьей. Отдыхают они одной шумной компанией. Киркоров разместил в своем Instagram фотографию, на которой видно, что Алла-Виктория и Мартин уже подружились с дочкой Орбакайте Клавдией. Подписчики уверены, что компания весело отдохнет и вернется в Россию полной творческих сил.

 

Галкин и Киркоров показали, как проводят новогодние каникулы их дети

 

 

Стас Михайлов отвез своих дочерей, Иванну и Марию, в Арабские Эмираты. В данном случае он решил совместить приятное и полезное, ведь у артиста там, в одном из отелей, запланирован рождественский концерт.

 

Галкин и Киркоров показали, как проводят новогодние каникулы их дети

 

 

 

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза остались на каникулы в собственном замке. Галкин показывал, как помогает Лизе в плаванье, а сыну – собирать игрушечный верстак.


Николай Офицеров
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