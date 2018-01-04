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| | Бузова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем

Бузова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем

Сегодня, 08:17
Популярная певица Ольга Бузова откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем. Бузова призналась, что её иммунитет ослаб как никогда, а в организме произошёл определённый сбой.

Бузова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем

 

Известная российская телеведущая рассказала о том, что не в её природе жаловаться на подобные вещи, однако, в этот раз ситуация действительно серьёзная. В своём аккаунте в сети Instagram Ольга обнародовала запись, в которой рассказала подписчикам о своём тяжёлом состоянии. Бузова заявила, что в данный момент её очень больно говорить из-за простуды, всё тело ломит от высокой температуры, а на душе висит какой-то тяжёлый груз.

Многие поклонники телеведущей посочувствовали положению Бузовой, а некоторые фанаты даже предложили бесплатно помочь ей, однако, Ольга пояснила, что близкие скоро привезут ей все необходимые лекарства. Также фанаты Ольги напомнили, что ей не стоит концентрироваться на личной жизни бывшего супруга, который нашёл новую любовь.
Александр Вест
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