"Заканчивай провокации", "совсем жить надоело": Собчак рассказала о минировании своей квартиры

Об этом кандидат в президенты написала в Instagram. Пост политика был воспринят общественностью весьма неоднозначно.

Ксения Собчак не перестает удивлять общественность и буквально быть у всех на слуху. Так, на своей странице в социальной сети политик опубликовала пост, в котором рассказала, что к ней поступило сообщение о минировании квартиры. Как оказалось, информация ложная. «Подозреваю, что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня! Какой-то прекрасный человек (видимо имеющий доступ к моим личным данным) сообщил, что моя квартира заминирована. Второго числа ведь так приятно, когда дом эвакуируют, а к тебе приходит милиционер с собакой. По факту звонка заведено уголовное дело. И это только начало», - подписала снимок Собчак. К слову, на фото кандидат в президенты предстала в весьма экстравагантном образе. Сморщенный лоб и шапка-петушок с надписью «мозг» привлекли внимание пользователей сети. Многие поддержали политика, сообщив, что она сильная женщина и все сможет выдержать. А вот критики Собчак напротив, не стеснялись в выражениях. «Дело было так-была Собчак пьяна сама и позвонила», «Вот так и ходи в этой шапке, не снимай её, а то сомнения одолевали по поводу присутствия мозга», «Хоть мины, хоть ураган, а селфи-дело святое», - подписали снимок критики Собчак.

Вспомнили кандидату на пост главы Кремля и случай с танцами возле православного храма. «Ты еще перед церковью потанцуй». Несколько пользователей сети оставили весьма неоднозначные комментарии: "Заканчивай провокации", "тебе совсем жить надоело?".





Дыль Лилия

Невзирая на скандалы вокруг имени Ксении Собчак, она продолжает активно проводить предвыборную деятельность. Так, сегодня на своей странице в Instagram политик опубликовала пост, в котором сообщила о поддержке ее инициатив со стороны общественности. «Сегодня в штабе меня ждал настоящий праздник!!! Очередь! Из тех, кто захотел оставить свою подпись!». На снимке видно, как несколько человек сидят за столом и читаю документы. «Везде я встречаюсь с людьми, слушаю, что же на самом деле их волнует, и думаю, как можно эффективней им помочь», - добавила Собчак.