Новая песня Пугачёвой «Я летала» оказалась в ТОП-10 iTunes

Песня, исполненная Аллой Пугачёвой, появилась в десятке популярнейших музыкальных композиций на сервисе iTunes. При этом трек был загружен только сегодня днем, около 16:00.

Песня с названием «Я летала», исполненная Аллой Пугачёвой, заняла 10-е в место в рейтинге ресурса iTunes, тем сам став одной из самых прослушиваемых музыкальных композиций на территории России. Впервые эту песню заслуженная певица СССР и РФ исполнила на Первом канале во время своего выступления на одном из новогодних шоу.После успеха песни «Я летала» в сторону Пугачевой последовали обвинения, что композиция является плагиатом. Однако, автор произведения отвергает подобные обвинения, настаивая на оригинальности новой песни.Из-за всесторонней критики касательно «голубых огоньков» на телеэкранах страны, Примадонна российской эстрады публично выражала свое нежелание участвовать в них впредь. Фанаты исполнительницы опасались, что Новый 2018 год продет без их кумира, но опасения не подтвердились.