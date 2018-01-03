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| | Новая песня Пугачёвой «Я летала» оказалась в ТОП-10 iTunes

Новая песня Пугачёвой «Я летала» оказалась в ТОП-10 iTunes

Вчера, 22:49
Песня, исполненная Аллой Пугачёвой, появилась в десятке популярнейших музыкальных композиций на сервисе iTunes. При этом трек был загружен только сегодня днем, около 16:00.

Новая песня Пугачёвой «Я летала» оказалась в ТОП-10 iTunes

 

Песня с названием «Я летала», исполненная Аллой Пугачёвой, заняла 10-е в место в рейтинге ресурса iTunes, тем сам став одной из самых прослушиваемых музыкальных композиций на территории России. Впервые эту песню заслуженная певица СССР и РФ исполнила на Первом канале во время своего выступления на одном из новогодних шоу.

После успеха песни «Я летала» в сторону Пугачевой последовали обвинения, что композиция является плагиатом. Однако, автор произведения отвергает подобные обвинения, настаивая на оригинальности новой песни.

Из-за всесторонней критики касательно «голубых огоньков» на телеэкранах страны, Примадонна российской эстрады публично выражала свое нежелание участвовать в них впредь. Фанаты исполнительницы опасались, что Новый 2018 год продет без их кумира, но опасения не подтвердились.
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