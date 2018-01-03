Фигуристка Ирина Родина раскритиковала «новогодние огоньки»

На собственной странице в Twitter фигуристка Ирина Родина выступила с резкой критикой новогодних шоу на российских телеканалах. Знаменитость считает, что «новогодние огоньки» были бы значительно лучше, не будь там звезд 80-х и 90-х вроде Пугачевой, Баскова, Киркорова, Галкина.

Со своего профиля в социальной сети Twitter заслуженная фигуристка Ирина Родина опубликовала пост с критикой российских «новогодних огоньков». Она заметила, что ежегодные праздничные шоу в честь Нового года похожи между собой настолько, что подчас вызывают чувство «гребанного дежавю».Родина считает, что происходит это из-за того, что на телеэкранах в новогодних шоу участвуют одни и те же звезды, пик популярности которых уже был достигнут в 80-х либо в 90-х годах. Фигуристка сообщила, что без Киркорова, Пугачевой, Галкина, Баскова новогодние огоньки ей нравились бы значительно больше, чем сейчас.Также десятикратная олимпийская чемпионка Ирина Родина добавила, что нынешняя ситуация с «голубыми огоньками» аналогична тому, если бы она сама вышла на лед сейчас.