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| | Фигуристка Ирина Родина раскритиковала «новогодние огоньки»

Фигуристка Ирина Родина раскритиковала «новогодние огоньки»

Вчера, 22:23
На собственной странице в Twitter фигуристка Ирина Родина выступила с резкой критикой новогодних шоу на российских телеканалах. Знаменитость считает, что «новогодние огоньки» были бы значительно лучше, не будь там звезд 80-х и 90-х вроде Пугачевой, Баскова, Киркорова, Галкина.

Фигуристка Ирина Родина раскритиковала «новогодние огоньки»

 

Со своего профиля в социальной сети Twitter заслуженная фигуристка Ирина Родина опубликовала пост с критикой российских «новогодних огоньков». Она заметила, что ежегодные праздничные шоу в честь Нового года похожи между собой настолько, что подчас вызывают чувство «гребанного дежавю».

Родина считает, что происходит это из-за того, что на телеэкранах в новогодних шоу участвуют одни и те же звезды, пик популярности которых уже был достигнут в 80-х либо в 90-х годах. Фигуристка сообщила, что без Киркорова, Пугачевой, Галкина, Баскова новогодние огоньки ей нравились бы значительно больше, чем сейчас.

Также десятикратная олимпийская чемпионка Ирина Родина добавила, что нынешняя ситуация с «голубыми огоньками» аналогична тому, если бы она сама вышла на лед сейчас.
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