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| | 50-летняя актриса Оксана Фандера поделилась сексуальной фотографией

50-летняя актриса Оксана Фандера поделилась сексуальной фотографией

Вчера, 21:39
Оксана Фандера выложила на своем профиле в Instagram собственное черно-белое фото. Поклонники восхищены безупречной фигурой 50-летней актрисы и назвали её весьма сексуальной. 

50-летняя актриса Оксана Фандера поделилась сексуальной фотографией

 

На новом черно-белом снимке, который Оксана Фандера, выложила Instagram, видно открытое декольте и стройные ноги 50-летней знаменитости. В подписи к посту Фандера намекнула, что главным секретом ее молодости и отличного внешнего вида является смех.

50-летняя актриса Оксана Фандера поделилась сексуальной фотографией

 

Публикация вызвала восторг у поклонников актрисы, спровоцировав шквал комплиментов ее внешности. На данный момент фото собрало более 12 тысяч «лайков».

Ранее фолловеров звезды не менее растрогало фото Фандеры с ее мужем Филипом Янковским, в браке с которым она состоит на протяжении 27 лет. Снимок продемонстрировал, что, даже спустя такое продолжительное время, супруги сумели сохранить нежное отношение друг к другу.

Своими наиболее значимыми ролями в кино Фандера как раз обязана мужу-режиссеру. Таким образом, актриса прославилась участием в фильмах «Статский советник», «В движении» и «Каменная башка».
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