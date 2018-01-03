В СМИ обсуждается техасская свадьба Лены Миро

Жизнь 36-летней блоггерши Лены Миро стала предметом обсуждения в СМИ в связи с замужеством женщины в Коллорадо (штат Техас). Поклонники женщины выражали свои сомнения по поводу успешности будущего брака из-за скандального характера Миро.

Личная жизнь 36-летней блоггерши Лены Миро продолжительное время оставалась предметом шуток из-за манеры поведения женщины, которая ее фолловерами часто считалась излишне резкой и грубой. Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев предполагал, что Миро живет с «вялым пенсионером», но знаменитость развеяла сомнения касательно успешности своей личной жизни благодаря свадьбе 29 декабря 2017 года.Супругом блоггера стал гражданин США по имени Ричард, их свадьба состоялась в штате Техас, в Коллорадо. Свекровь Миро, разместившая фото сына с невесткой в одной из социальных сетей, сообщает, что считает эти отношения лучшей историей любви.

Ранее СМИ сообщали, что Лена Миро и ее нынешний муж Ричард познакомились во время отдыха в Таиланде два года назад.