Герман Титов поздравил петербургских журналистов с Новым годом

В рамках музыкальной премии «Звезды дорожного радио» журналисты PiterTV пообщались с известным российским исполнителем Германом Титовым. Певец, пользуясь случаем, поздравил петербуржцев с новогодними праздниками.

Виктория Озерова

На днях в Северной столице прошло мероприятие «Звезды дорожного радио». Музыкальную премию на полях фестиваля получил и известный артист Герман Титов. Журналистам PiterTV удалось пробраться за кулисы шоу и пообщаться с популярным исполнителем. В ходе интервью Герман Титов поздравил представителей СМИ с Новым годом. Герман Титов пожелал PiterTV в уже наступившем году благодарных зрителей, много достойных музыкальных композиций и исполнения всех желаний.Также журналистам PiterTV удалось пообщаться и с другими известными исполнителями, среди которых оказались Стас Михайлов, Сергей Войтенко и группа Баян MIX.