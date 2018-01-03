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| | Пользователи раскритиковали новогоднее фото Константина Меладзе и Веры Брежневой за пошлость и циничность

Пользователи раскритиковали новогоднее фото Константина Меладзе и Веры Брежневой за пошлость и циничность

Вчера, 20:47
Недавно дочь певца Валерия Меладзе Софья призналась, что очень тяжело пережила развод родителей. Тем временем, разорвать брачные узы решил и брат певца, композитор Константин Меладзе. Его семейная жизнь я Яной Сумм прекратилась в 2013 году. От бывшей жены у продюсера остались трое детей: Алиса, Лия и Валериан.

 

В разведенках Яна пробыла недолго, и вскоре вновь обрела счастье в браке, но периодически продолжала делиться с журналистами переживаниями по поводу измены экс-супруга с экс-виагринкой Верой Брежневой. Отмечается, что эти отношения длились целых десять лет. Дети композитора были настроены так категорично, что о прощении отца даже речи не шло.

У Валерия супружество с Ириной Меладзе дало трещину из-за другой участницы группы «ВИА Гра» - Альбины Джанабаевой. Ирина также была настроена враждебно по отношению к супругу и разлучнице, и прощать бывшего звездного мужа не собиралась. Конец обидам и распрям положила свадьба их общей дочери.

Новое фото артистов в Instagram вновь всколыхнуло поутихшие слухи. На снимке братья Меладзе стоят рядом со своими новыми возлюбленными и абсолютно счастливы, если верить выражениям лиц на фото. Между тем подписчики их энтузиазм не оценили. Фолловеры композитора сочли пошлым выставление на показ счастья, построенного на чужих слезах. Робкие комментарии о том, что девушки и их супруги выглядят великолепно, утонули в гневных отзывах более консервативных подписчиков. Не добавило позитива даже то, что Константин Меладзе сопроводил публикацию новогодним поздравлением.
Дарья Светозарова
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