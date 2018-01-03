Тарасов заставлял Бузову увеличить объем груди

Звезда шоу «Дом-2» рассказала журналистам о том, как экс-муж футболист Дмитрий Тарасов заставлял ее делать пластическую операцию по увеличению груди. Спортсмена не устраивали объемы супруги, и он рекомендовал ей обратиться за помощью к хирургу.

Домбровский Сергей

Бузова отказалась делать пластическую операцию, хотя неоднократно слышала в адрес своей груди критику со стороны участников программы «Дом-2». Солистка часто обсуждает с представителями СМИ своего экс-мужа. Ведущая до сих пор не может найти себе спутника жизни и постоянно вспоминает Тарасова. В 2017 году финансовое положение звезды шоу «Дом-2» значительно улучшилась. Бузова получает деньги на телестройке, за концерты и за рекламу в социальной сети Instagram. В итоге ведущая зарабатывает в год порядка 500 млн рублей.Тарасов не может похвастаться таким доходом. Выступая за футбольный клуб «Локомотив», он получает лишь 103 млн рублей в год. Скоро завершится контракт с этой командой и прибыль спортсмена снизится. Песни Бузовой становятся все более популярными, несмотря на критику ценителей музыки, поэтому солистка может рассчитывать на рост доходов в будущем.