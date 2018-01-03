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| | Истощенная анорексией звезда «Дома-2» ужаснула поклонников

Истощенная анорексией звезда «Дома-2» ужаснула поклонников

Вчера, 19:49
Марию Кохно из «Дома-2» все знают, как девушку с довольно пышными формами, но не так давно Мария не могла похвастаться здоровым внешним видом. Поклонники шоу ужаснулись от фотографий Кохно до проекта.

 

Мария Кохно в личном микроблоге решила поделиться своей историей. До участия в шоу «Дом-2» девушка страдала от анорексии. К такому состоянию ее привели проблемы в семье, она решила голодать, чтобы не мочь думать о чем-то, кроме еды. В итоге у Марии развилась анорексия, которая отобрала у девушки много времени и сил, но Кохно сумела справиться с проблемой. Звезда телестройки рассказала свою историю в надежде, что это поможет людям с подобными проблемами. Поклонники похвалили девушку за силу духа и пожелали ей счастья и здоровья. Многие отметили, что сейчас Мария выглядит намного лучше.

Среди пользователей нашлись и те, кому внешний вид прежней Кохно больше пришелся по вкусу. Такие комментаторы написали, что раньше девушка выглядела лучше.
Виктория Озерова
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