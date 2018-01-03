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| | Обнаженную модель plus-size обозвали «грудой жира» из-за пародии на Джиджи Хадид

Обнаженную модель plus-size обозвали «грудой жира» из-за пародии на Джиджи Хадид

Вчера, 19:29
Венгерская модель plus-size Диана Сирокай сфотографировалась в позе, которую недавно для фотоснимка выбрала Джиджи Хадид. Диана выложила фото-пародию на своей страничке в Instagram, однако вместо лайков на манекенщицу посыпались оскорбительные комментарии.

Обнаженную модель plus-size обозвали «грудой жира» из-за пародии на Джиджи Хадид

 

Из одежды на пышнотелой красавице были только полусапожки на каблуке, однако скопированная у Хадид поза позволила скрыть все пикантные зоны тела модели. Для пущей четкости венгерская дива запечатлелась в черно-белых тонах. Подписчики Дианы начали комментировать снимок, и многие комменты оказались далеко не дружественными. Фолловеры раскритиковали Сирокай за лишний вес, обозвав ее «грудой жира» и «свиноматкой». Однако поддержали их далеко не все.

Многим 21-летняя модель показалась воплощением женственности, а «оригинал», то бишь Хадид, они раскритиковали за излишнюю худобу, грозящую перерасти в анорексию. Поклонники Дианы обвинили ее хейтеров в снобизме, а своей любимице написали, что она по красоте стоит сотни таких, как Джиджи Хадид. Лайками публикацию отметили более 24 тысяч фанов модели с пышными формами.
Дарья Светозарова
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