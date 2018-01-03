Помолвка Максима Фадеева и Наргиз Закировой стала предметом обсуждения в интернете

Весьма теплые взаимоотношения Максима Фадеева и его коллеги по продюсерскому делу Наргиз Закировой породили немало пересудов. Уже не первый раз их «женят» или «сватают» друг другу. И вот буквально накануне Рунет всколыхнула новость о предполагаемой помолвке знаменитостей. Фанаты в недоумении, и даже не знают, как на это реагировать.

Дарья Светозарова

Тайны из своей привязанности друг к другу звезды не делали, и всем давали понять, что они едва ли не одна семья. Вместе с тем, речи о свадьбе до недавнего времени не заходило. Поводом для дискуссий стало фото, на котором видно, как Максим надевает Наргиз на безымянный палец кольцо. Большинство фанов решили, что Фадеев делает своей коллеге предложение руки и сердца, другие же охладили их пыл напоминанием о том, что в отличие от Закировой Фадеев женат и счастлив в браке.Потенциальной невестой Наргиз стала в прошлом году. Она решила разорвать брачные узы, которыми была связана в течение двух десятилетий. По словам продюсера, теперь уже экс-супруг измотал ее вечными долгами. При разводе муж потребовал от супруги солидную материальную компенсацию в 40 тысяч «не рублей», но разрешить проблему Закировой помогла команда юристов Фадеева. Теперь же бывший спутник жизни заявляет, что не переставал любить жену и планирует с ней воссоединиться.