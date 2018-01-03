За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Сеть покорило видео Максима Галкина, где его сын Гарри собирает верстак

Сеть покорило видео Максима Галкина, где его сын Гарри собирает верстак

Вчера, 18:44
В Сети набирает популярность новое видео от Максима Галкина, где шоумен заснял своего сына Гарри за сборкой верстака. Ролик юморист выложил на своем аккаунте в Instagram, где его сразу оценили подписчики ведущего.

 

Выяснилось, что малыш Гарри проявляет недюжинный интерес к технике и конструированию, поэтому Максим помогал наследнику в сборке верстака. Любимым занятием для сына Галкина и Пугачевой является починка испорченных вещей, тогда как его сестра-близнец Лиза больше склоняется к творческим профессиям – она замечательно для своего возраста поет и танцует. В последнее время девочка даже проявила способности к гимнастике и продемонстрировала в Сети свою растяжку.

Ролик с Гарри всего за три часа «провисания» в интернете набрал почти 600 тысяч лайков. Пользователи восхищались талантами мальца, его технической грамотностью. Отдельных комплиментов удостоился сам счастливый отец. Фолловеры похвалили артиста за его педагогический талант и умение держать обещание, данное детям – в подписи к публикации Максим написал, что пообещал сыну помочь с верстаком, поэтому и встал рано.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Лиза Галкина назвала своего брата Гарри королем России
Лиза Галкина назвала своего брата Гарри королем России

Максим Галкин не забывает пополнять свой профиль в Instagram разнообразными видео. Главным героем нового ролика стала его дочь Лиза, которая назвала своего

Пользователи Интернета поражены способностями дочери Галкина и Пугачевой
Пользователи Интернета поражены способностями дочери Галкина и Пугачевой

Двойне певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина всего три года, но маленькие Лиза и Гарри уже успели стать звездами Сети. Так, недавно дочка знаменитой

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина начали говорить по-французски
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина начали говорить по-французски

Дизайнер Мила Ставицкая, являющаяся крестной матерью Гарри, сына исполнительницы Алы Пугачевой и ведущего Максима Галкина, рассказала, что дети звездной семьи

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости