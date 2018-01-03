Сеть покорило видео Максима Галкина, где его сын Гарри собирает верстак

В Сети набирает популярность новое видео от Максима Галкина, где шоумен заснял своего сына Гарри за сборкой верстака. Ролик юморист выложил на своем аккаунте в Instagram, где его сразу оценили подписчики ведущего.

Дарья Светозарова

Выяснилось, что малыш Гарри проявляет недюжинный интерес к технике и конструированию, поэтому Максим помогал наследнику в сборке верстака. Любимым занятием для сына Галкина и Пугачевой является починка испорченных вещей, тогда как его сестра-близнец Лиза больше склоняется к творческим профессиям – она замечательно для своего возраста поет и танцует. В последнее время девочка даже проявила способности к гимнастике и продемонстрировала в Сети свою растяжку.Ролик с Гарри всего за три часа «провисания» в интернете набрал почти 600 тысяч лайков. Пользователи восхищались талантами мальца, его технической грамотностью. Отдельных комплиментов удостоился сам счастливый отец. Фолловеры похвалили артиста за его педагогический талант и умение держать обещание, данное детям – в подписи к публикации Максим написал, что пообещал сыну помочь с верстаком, поэтому и встал рано.