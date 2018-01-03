Виктория Боня сфотографировалась с «шоколадным насильником»

Звезда проекта «Дом-2» выложила в интернет фото с известным исполнителем, которого фолловеры поначалу приняли за Пьера Нарцисса и всерьез испугались за безопасность девушки.

Дарья Светозарова

Дело в том, что «шоколадный заяц» оказался отнюдь не ласковым «мерзавцем», если верить словам журналистки Марианны Суворовой. Девушка обвинила артиста в изнасиловании, и подтвердила правдивость своих слов на детекторе лжи.Однако, как выяснилось, Виктории нечего опасаться, поскольку рядом с ней камера запечатлела знаменитого исполнителя песен в стиле хип-хоп Эйкон. Фанаты поначалу с трудом узнали певца, а как узнали – облегченно вздохнули. Лайкать снимок стали не только фолловеры Виктории, но и Эйкона, комментарии также оставили на двух языка. Подписчики признались, что вначале увидели только сверкающую улыбку певца, поскольку снимок сделан в темное время суток, только при более детальном изучении различили известного зарубежного артиста, который обнимает русскую красавицу.Далее последовали комплименты и двусмысленные намеки. Самый приличный из них звучал примерно так: «Сегодня вас ждет жаркая ночь». Всего фото оценили уже более 7,5 тысячи пользователей. Количество лайков продолжает расти ежеминутно.