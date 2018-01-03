Подписчики в шоке от рассказа Андрея Малахова о ролевых играх

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Об этом сообщил Крис Ленхардт.
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Вода также является панацеей.
Жена популярного телевизионного ведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева пошутила по поводу его ухода с Первого канала на «Россию-1». Сейчас не умолкают споры
Наталья Шкулева, жена известного телеведущего Андрей Малахова, приревновала его к скандальной звезде «Дома-2». Возлюбленная артиста призналась, что ее супруг
Супруга известного российского телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева легла в одну постель с Владимиром Познером. Подтверждающий снимок был размещен на