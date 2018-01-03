Подписчики в шоке от рассказа Андрея Малахова о ролевых играх, где известный ведущий отметил, что его супруга, Наталья Шкулева, часто бывает в образе уточки, как сообщает VistaNews.

Артист продемонстрировал снимок, который также частично дал понять о сексуальных пристрастиях пары. Фанаты начали возмущаться, посчитав, что Андрей Малахов «полез в интернет», будучи в состоянии алкогольного опьянения, потому и выдал такой пост в Сети. Они предупредили ведущего, что «уточек» могут вспоминать не один день, добавляя слухов к этому известию.

Некоторые подписчики оценили внешний вид Наталья Шкулёвой, подчеркнув, что она и сама напоминает ту птицу, которую играет во время интимного акта. Правда, сказано это было в шутку, и часть подписчиков восприняли поступок Андрея Малахова, как желание просто порадовать чем-то необычным поклонников в Сети.

Ирина Летинская