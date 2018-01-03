Тина Канделаки напомнила поклонникам о «наеденных» за праздники килограммах

Известная российская телеведущая Тина Канделаки выступает за здоровый образ жизни. В личном микроблоге бизнес-леди сообщила, что наблюдает за подписчиками в праздничные дни.

Виктория Озерова

В своем профиле в Instagram Тина Канделаки напомнила поклонникам, что в праздничные дни многие переедают, в результате чего набирают лишний вес. Телеведущая сообщила, что наблюдает за всеми. Канделаки отметила, что «наеденные» килограммы никуда не денутся ни за последующие 10, ни даже за 30 дней. Так бизнес-вумен предостерегла своих фанатов. В комментариях пользователи поддержали Тину Канделаки. Многие отметили, что телеведущая замечательно выглядит. Несмотря на это, некоторые подписчики написали, что желание бизнес-леди следовать принципам ЗОЖ выглядит фанатичным.Напомним, что не так давно Тина Канделаки в своем микроблоге разместила фото в купальнике в поддержку здорового образа жизни, так телеведущая хотела мотивировать подписчиков.