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| | Тина Канделаки напомнила поклонникам о «наеденных» за праздники килограммах

Тина Канделаки напомнила поклонникам о «наеденных» за праздники килограммах

Вчера, 17:23
Известная российская телеведущая Тина Канделаки выступает за здоровый образ жизни. В личном микроблоге бизнес-леди сообщила, что наблюдает за подписчиками в праздничные дни.

Тина Канделаки напомнила поклонникам о «наеденных» за праздники килограммах

 

В своем профиле в Instagram Тина Канделаки напомнила поклонникам, что в праздничные дни многие переедают, в результате чего набирают лишний вес. Телеведущая сообщила, что наблюдает за всеми. Канделаки отметила, что «наеденные» килограммы никуда не денутся ни за последующие 10, ни даже за 30 дней. Так бизнес-вумен предостерегла своих фанатов. В комментариях пользователи поддержали Тину Канделаки. Многие отметили, что телеведущая замечательно выглядит. Несмотря на это, некоторые подписчики написали, что желание бизнес-леди следовать принципам ЗОЖ выглядит фанатичным.

Напомним, что не так давно Тина Канделаки в своем микроблоге разместила фото в купальнике в поддержку здорового образа жизни, так телеведущая хотела мотивировать подписчиков.
Виктория Озерова
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