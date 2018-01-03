Ким Кардашьян заявила, что опасается повторного ограбления

Светская львица Ким Кардашьян заявила, что опасается повторного обновления в своем новом особняке, поэтому больше не держит свои драгоценности в доме. Отметим, что на Кардашьян в 2016 году напали в Париже с целью ограбления.

Светлана Славянская

На днях Ким Кардашьян рассказала, что все свои дорогие ювелирные изделия теперь сберегает в хранилище, чтобы предотвратить нападение грабителей. В прошлом месяце 37-летняя Ким с супругом и детьми переехала в новой роскошный дом, стоимость которого составляет 20 миллионов долларов. Площадь дома составляет 16 000 квадратных футов, к тому же особняк имеет восемь спален и десять ванных комнат, а также включает в себя соседний участок стоимостью 2,9 миллиона долларов.Напомним, что на Ким Кардашьян напали грабители 3 октября 2016 года. В связи с вооруженным нападением на знаменитость было арестовано 17 человек, которые похитили украшения стоимостью около 10 миллионов долларов, включая обручальное кольцо на 20 карат.