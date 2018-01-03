За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Ким Кардашьян заявила, что опасается повторного ограбления

Ким Кардашьян заявила, что опасается повторного ограбления

Вчера, 17:08
Светская львица Ким Кардашьян заявила, что опасается повторного обновления в своем новом особняке, поэтому больше не держит свои драгоценности в доме. Отметим, что на Кардашьян в 2016 году напали в Париже с целью ограбления.

Ким Кардашьян заявила, что опасается повторного ограбления

 

На днях Ким Кардашьян рассказала, что все свои дорогие ювелирные изделия теперь сберегает в хранилище, чтобы предотвратить нападение грабителей. В прошлом месяце 37-летняя Ким с супругом и детьми переехала в новой роскошный дом, стоимость которого составляет 20 миллионов долларов. Площадь дома составляет 16 000 квадратных футов, к тому же особняк имеет восемь спален и десять ванных комнат, а также включает в себя соседний участок стоимостью 2,9 миллиона долларов.

Напомним, что на Ким Кардашьян напали грабители 3 октября 2016 года. В связи с вооруженным нападением на знаменитость было арестовано 17 человек, которые похитили украшения стоимостью около 10 миллионов долларов, включая обручальное кольцо на 20 карат.
Светлана Славянская
Новости по теме
СМИ озвучили новые детали ограбления Ким Кардашьян
СМИ озвучили новые детали ограбления Ким Кардашьян

Стали известны новые детали ограбления американской модели Ким Кардашьян. Данные протокола допроса Ким были опубликованы в местных СМИ.

Ким Кардашьян исчезла из Сети после ограбления в Париже
Ким Кардашьян исчезла из Сети после ограбления в Париже

Американская теледива Ким Кардашьян до сих пор не может отойти от шока, перенесенного во время ограбления в Париже. Уже 6 дней звезда не выкладывает фотографии

Кардашьян и Уэст купили огромный особняк за 20 миллионов долларов
Кардашьян и Уэст купили огромный особняк за 20 миллионов долларов

Кардашьян и Уэст стали счастливыми владельцами огромного особняка. Покупка обошлась им в 20 миллионов долларов.  

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости