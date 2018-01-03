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| | "Настюхе с деревни хватает": Тарасов и Костенко "троллят" Бузову в соцсетях

"Настюхе с деревни хватает": Тарасов и Костенко "троллят" Бузову в соцсетях

Вчера, 17:50
Тарасов повторяет со своей невестой семейные фото Бузовой. 

 

В отличие от бывшей супруги Ольги Бузовой, которая страдает от одиночества и говорит об этом в каждом интервью, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов активно развивает свою личную жизнь. Недавно он познакомился с родителями своей невесты Анастасии Костенко, а сейчас публикует фото с их совместного отпуска. Одно фото вызвало бурю эмоций среди подписчиков, так как оно точь-в-точь повторяет семейный снимок с Ольгой Бузовой. На новой фотографии, сделанной на Мальдивах, Дмитрий Тарасов стоит пояс в воде и держит на плечах свою невесту Анастасию Костенко. Подписчики футболиста возмутились, так как посчитали, что Тарасов решил потроллить Ольгу Бузову. 2,5 года назад он сделала точно такое же фото с ней во время отдыха в Дубае, где сделал предложение. 

"Настюхе с деревни хватает": Тарасов и Костенко "троллят" Бузову в соцсетях

 

Подписчиков также возмутила подпись под снимок «Любовь есть». Пользователи принялись спрашивать у футболиста, зачем он женился предыдущие два раза, если только сейчас понял, что это любовь. Фоловеры также посочувствовали Анастасии Костенко, считая, что Дмитрию Тарасову нельзя доверять и он может довести ее до депрессии, как бывшую жену. Некоторые комментаторы сошлись во мнении, что эти отношения не продлятся дольше двух лет. Но нашлись поклонники, которые стали на защиту этой пары. Некоторые пользователи отметили, что на фотографиях заметны искренние чувства двух людей, к тому же Тарасов сейчас выглядит лучше, чем в браке с Ольгой Бузовой. 

 

Несмотря на то, что фанаты настроены скептически, Дмитрий Тарасов доказал Анастасии Костенко искренность своих чувств, подарив ей кольцо. В конце декабря в своем Instagram модель сообщила подписчикам, что ответила согласием. Данный пост подписчики также не смогли пропустить, заметив что их отношения развиваются слишком стремительно. Футболист развелся год назад и уже готовится к новой свадьбе. Подписчики начали подозревать, что возможно Анастасия Костенко находится в интересном положении, даже рассмотрели округлившийся живот и полные щеки на ее снимках с отдыха. Такая же информация была распространена СМИ, которые ссылаются на собственные источники. Пара данную информацию не комментирует.

Ольга Майская
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