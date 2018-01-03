"Настюхе с деревни хватает": Тарасов и Костенко "троллят" Бузову в соцсетях

Тарасов повторяет со своей невестой семейные фото Бузовой.

Несмотря на то, что фанаты настроены скептически, Дмитрий Тарасов доказал Анастасии Костенко искренность своих чувств, подарив ей кольцо. Несмотря на то, что фанаты настроены скептически, Дмитрий Тарасов доказал Анастасии Костенко искренность своих чувств, подарив ей кольцо.

своем Instagram модель сообщила подписчикам, что ответила согласием. Данный пост подписчики также не смогли пропустить, заметив что их отношения развиваются слишком стремительно. Футболист развелся год назад и уже готовится к новой свадьбе. Подписчики начали подозревать, что возможно Анастасия Костенко находится в интересном положении, даже рассмотрели округлившийся живот и полные щеки на ее снимках с отдыха.

Пара данную информацию не комментирует.

В конце декабря вТакая же информация была распространена СМИ, которые ссылаются на собственные источники.