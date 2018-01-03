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| | Земфира «зажгла» на вечеринке с режиссером Резо Гигинеишвили

Земфира «зажгла» на вечеринке с режиссером Резо Гигинеишвили

Вчера, 16:59
В последние годы певица Земфира и вовсе исчезла с таблоидов: она не дает интервью и крайне редко выступает с концертами. Вместе с тем фанаты узнали, что рок-певица вместе со своей ближайшей подругой Ренатой Литвиновой работает над музыкой для фильма «Северный ветер», который планируют показать уже в этом году в МХТ имени Чехова.

Земфира «зажгла» на вечеринке с режиссером Резо Гигинеишвили

 

Напряженная работа, однако, не помешала звезде «женского рока» появиться на закрытой новогодней вечеринке. Компанию ей составила Рената Литвинова, Светлана Бондарчук и другие звезды российского шоу-бизнеса. Год Желтой Земляной Собаки артисты встретили в ресторане на Патриарших прудах.

Земфира на вечере исполнила песню на стихи Иосифа Бродского, которой пользователи уже прочат хитовое будущее. Однако изюминкой праздника стал даже не новый трек от исполнительницы «Ромашек» и «Лондона», а ее поведение. Мало того, что она подпевала вместе со всей звездной тусовкой Натали, которая исполнила хит «Посмотри в глаза», так еще и устроила зажигательные танцы. Певица счастливо кружилась с режиссером Резо Гигинеишвили, а сам Резо подписал видео словами: «Гениальных людей нужно носить на руках». Очевидно, под гениальным человеком он подразумевал именно Земфиру, которая является одной из самых дорогих российских артисток. При этом сохраняется интрига – платили ли Рамазановой за выступление, или она решила сделать друзьям новогодний подарок.
Дарья Светозарова
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