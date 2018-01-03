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| | Волочкова публично выпорола своего любовника: С кем занималась сексом балерина?

Волочкова публично выпорола своего любовника: С кем занималась сексом балерина?

Вчера, 17:02
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в последнее время все чаще фигурирует в новостях со скандальными заголовками, где и речи не идет о творчестве. Совсем недавно активно обсуждалась тема интимного характера, согласно которой в Сеть попали изображения с балериной, занимающейся любовью с неизвестным мужчиной. Знаменитость не оставила такой скандал без ответа, вследствие чего появились другие подробности нашумевших разбирательств.

Волочкова публично выпорола своего любовника: С кем занималась сексом балерина?

 

В самом начале Волочкова обвинила в сливе фотографий своего любовника Чермена Дзотова, с которым звезда встречалась еще год назад. По мнению пострадавшей артистки, мужчина решил таким способом нашуметь вокруг своей персоны, что можно назвать неким пиаром за счет Анастасии. Однако Дзотов принялся опровергать заявление подруги, обвиняя других людей, которые могли бы опубликовать фотографии, но кем они были сделаны - Чермен так и не объяснил. После этого скандальный любовник и вовсе отказался от своего участия в изображенном на кадрах интимном процессе, а также предположил, что в качестве партнера Волочковой выступает кто-то другой.

Волочкова публично выпорола своего любовника: С кем занималась сексом балерина?

 

Балерина накануне заявила, что на снимках она занимается любовью именно с Дзотовым, поэтому виновником утечки фотографий является именно он. Сам факт постоянной смены показаний и перевода стрелок говорит о том, что виновен именно Чермен, и Анастасия уверена в этом на сто процентов. По словам артистки, она участвовала во многих скандалах, когда публика обсуждала интимные кадры Анастасии, опубликованные ею самой, но такие личные фото во время интимной близости никак не могут быть обнародованы, ведь своего согласия знаменитость не давала.

Волочкова публично выпорола своего любовника: С кем занималась сексом балерина?

 

Сам Чермен Дзотов многократно открещивался от участия в данном скандале, но в конечном итоге заявил, что ничего не публиковал, а Волочкова обвиняет его без оснований. В то же время в обществе появилась и более реалистичная версия, вполне подходящая образам Волочковой и ее окружения. Публика считает, что Анастасия сама могла стать инициатором публикации провокационных снимков, чтобы привлечь к себе внимание, как это происходило неоднократно. Речь идет о бесконечных шпагатах в исполнении балерины, которые были сделаны на различных поручнях, перилах, катерах и в других необычных местах, и за это артистку нередко критиковали. Но ради черного пиара звезды готовы на многое, особенно когда интерес к персоне несколько затихает.
Анна Лисичкина
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