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| | Алена Водонаева выложила в Сеть «жуткое» фото с Бали

Алена Водонаева выложила в Сеть «жуткое» фото с Бали

Вчера, 16:42
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева напугала поклонников жутким фото отдыха на Бали. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует на фоне заброшенного древнего храма. Алена на нем предстала в образе жрицы возле двух каменных идолов.

 

Несмотря на положительные впечатления самой экс-участницы телестройки, ее подписчики признали, что фотоснимки получились немного зловещими. Они заявили в комментариях, что Алена выглядит великолепно, но пугающе таинственно. Такое впечатление у них возникло из-за фона, который девушка выбрала для фотосета. Поклонники также разочаровались из-за того, что и на Бали сейчас царит хмурая погода. Некоторые подписчики поинтересовались, правда ли на остров выбросило горы мусора после шторма.

Остальные фанаты не стали заострять внимание на зловещем храме, а сконцентрировались на Алене. Девушку назвали красоткой и просто шикарной женщиной. Неравнодушными к публикации оказались более трех тысяч подписчиков знаменитости, и при том, что фото едва появилось в интернете. Водонаева же пообещала регулярно постить в Instagram новые достопримечательности острова.
Дарья Светозарова
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