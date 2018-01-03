Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась роскошной елкой за 300 тысяч рублей

В ходе интервью бывшая супруга знаменитого российского актера и драматурга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская призналась в том, что после того, как бывший муж уволили ее из театра, она оказалась в тяжелой финансовой обстановке. Однако это не помешало ей хвастаться новогодней елкой за 300 тысяч рублей.

Виталина пыталась рассказать всем о том, что у нее после развода осталась невыплаченная ипотека за квартиру в Красногорске, в которой на данный момент, помимо всего прочего, идет ремонт. На тот момент она заявляла, что не знает, что же ей делать дальше. Сам же супруг напомнил ей, что на руках у нее не менее 100 миллионов рублей, потому ее смело можно назвать «богатой невестой».

Цимбалюк-Романовская долгое время прожила под гнетом нескончаемой критики со стороны коллег по цеху, СМИ и общественности, но не отвечала на нее. Однако, в определенный момент ей, по всей видимости, надоело играть роль бедной родственницы, потому она стала регулярно посещать элитные салоны красоты, где заказывала процедуры на круглые суммы. Цимбалюк-Романовская долгое время прожила под гнетом нескончаемой критики со стороны коллег по цеху, СМИ и общественности, но не отвечала на нее. Однако, в определенный момент ей, по всей видимости, надоело играть роль бедной родственницы, потому она стала регулярно посещать элитные салоны красоты, где заказывала процедуры на круглые суммы.

В канун Нового года она решила похвастать также и новогодним убранством в шикарной квартире в Красногорске, где все и увидели дорогую елку. Виталина особо по поводу развода с Джигарханяном не переживает, ведь за кадром видео с елкой радостно напевает советский хит «Самоцветов» и «Пламени» «Заметает зима…».

Николай Офицеров