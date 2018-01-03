Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась роскошной елкой за 300 тысяч рублей

Цимбалюк-Романовская долгое время прожила под гнетом нескончаемой критики со стороны коллег по цеху, СМИ и общественности, но не отвечала на нее. Однако, в определенный момент ей, по всей видимости, надоело играть роль бедной родственницы, потому она стала регулярно посещать элитные салоны красоты, где заказывала процедуры на круглые суммы.
Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась роскошной елкой за 300 тысяч рублейВчера, 16:34
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, отметит Новый год в роскошных интерьерах, с дизайнерской ёлкой. Снимки антуража она
Приёмный сын Армена Джигарханяна, его возможный наследник, считает, что Виталина Цымбалюк-Романовская покусилась на святое. Степан Джигарханян осуждает третью
Жена Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская приобрела квартиру за 30 миллионов рублей. Об этом она рассказала поклонникам на своей странице в