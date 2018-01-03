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| | Ольга Орлова не занимается анализом своей жизни и подведением итогов года

Ольга Орлова не занимается анализом своей жизни и подведением итогов года

Вчера, 16:45
Популярная российская эстрадная певица Ольга Орлова, а по совместительству и одна из ведущих популярного телепроекта «Дом-2», рассказала о том, что привыкла проживать свою жизнь, а не заниматься её анализом из года в год.

Ольга Орлова не занимается анализом своей жизни и подведением итогов года

 

По устоявшейся традиции в преддверии новогодних праздников множество знаменитостей предпочитают подводить итоги уходящего года, делиться со своими поклонниками всеми радостями и горестями, настигшими их в уходящем году. Однако, Ольга Орлова придерживается абсолютно противоположного мнения. По словам Ольги, постоянные размышления и анализ собственной жизни зачастую мешает людям просто наслаждаться ею. Ранее Орлова также занималась анализом прошедших лет, однако знаменитость заметила, что отказавшись от данной привычки, её жизнь лишь преобразилась.

Орлова заметила, что не стоит опасаться ошибок, ведь на них просто нужно учиться и продолжать наслаждаться жизнью.
Александр Вест
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