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Рустам Солнцев язвительно отозвался о Маше Малиновской

Сегодня, 14:03
Рустам Солнцев, получивший широкую популярность в связи с участием в известном телевизионном шоу «Дом-2», в очередной раз язвительно отозвался о Маше Малиновской. По словам Рустама, его финансовая состоятельность не испытывает никаких трудностей.

Рустам Солнцев язвительно отозвался о Маше Малиновской

 

В декабре прошлого года широкой огласке поддался скандал вокруг Даны Борисовой, вернувшейся с Таиланда с курса реабилитации от наркотической зависимости, и Маши Малиновской. Тогда Борисова обвинила Малиновскую в пагубной зависимости, а её слова поддержал Рустам Солнцев. С тех пор вражда между шоуменом и моделью не прекращается.
 
Ранее Малиновская усомнилась в финансовой состоятельности Рустама, а в ответ на столь резкие замечания Солнцев заметил, что лучше бы Маше думать о своих многочисленных операциях, чем о его финансовом положении, которому абсолютно ничего не угрожает.

Рустам Солнцев язвительно отозвался о Маше Малиновской

 

Также Рустам заметил, что Маша совсем зря ополчилась на Дану, которая просто хотела помочь, как это сделали друзья в её случае. Солнцев заявил, что Маше стоило сдерживать себя в выражениях.
Александр Вест
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