Рустам Солнцев язвительно отозвался о Маше Малиновской

Также Рустам заметил, что Маша совсем зря ополчилась на Дану, которая просто хотела помочь, как это сделали друзья в её случае. Солнцев заявил, что Маше стоило сдерживать себя в выражениях.
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Об этом сообщил Крис Ленхардт.
От Редактора
Вода также является панацеей.
Также Рустам заметил, что Маша совсем зря ополчилась на Дану, которая просто хотела помочь, как это сделали друзья в её случае. Солнцев заявил, что Маше стоило сдерживать себя в выражениях.
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