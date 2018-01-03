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| | Сын певицы Дилноз Каримовой умер от рака в новогоднюю ночь

Сын певицы Дилноз Каримовой умер от рака в новогоднюю ночь

Сегодня, 13:50
На своей страничке в Facebook певица из Таджикистана Дилноз Каримова рассказала о том, что ее сын Диёрбек Аминджонов скончался в новогоднюю ночь. Причиной смерти является рак. У пятилетнего мальчика была диагностирована онкология четвертой степени, после чего его госпитализировали в Индию, однако ребенок не смог перенести курс химиотерапии.
 

Сын певицы Дилноз Каримовой умер от рака в новогоднюю ночь

 

Изначально Диёрбека лечили в Кыргызстане от лимфомы, но позже решили перевезти в Индию для того, чтобы провести специализированную операцию. Деньги на лечение мальчика собирали деятели культуры со всего Таджикистана. Также в государственной филармонии запланировали благотворительный концерт, а вырученные средства передали Дилноз Каримовой. Спасти мальчика, к сожалению, так и не удалось.
 
В Facebook Каримова пишет, что ребенок скончался в одной из клиник Дели в возрасте 5 лет и семи месяцев. Не стало его вечером 31 декабря. Своих подписчиков она попросила помолиться за Диёрбека и отметила, что его брату приказала все собранные деньги отправить на нужды малоимущих. Похороны ребенка пройдут 3 января в Худжанде.

Николай Офицеров
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