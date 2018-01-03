Сын певицы Дилноз Каримовой умер от рака в новогоднюю ночь

Изначально Диёрбека лечили в Кыргызстане от лимфомы, но позже решили перевезти в Индию для того, чтобы провести специализированную операцию. Деньги на лечение мальчика собирали деятели культуры со всего Таджикистана. Также в государственной филармонии запланировали благотворительный концерт, а вырученные средства передали Дилноз Каримовой. Спасти мальчика, к сожалению, так и не удалось.
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В Иркутской области в селе Подкаменный 23 июля на 7-летнего мальчика упали футбольные ворота. От серьезных травм школьник скончался.
На официальном портале Забайкальского края появилась информация о том, что правоохранители смогли установить факт совершения сексуального насилия. Уточняется,
1 апреля в Уфе состоится благотворительный концерт «Симфония добра». Он будет организован в помощь по сбору денег на лечение мальчика с онкоболезнью.