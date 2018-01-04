Сын Евгения Цыганова как две капли воды похож на отца

В Сети опубликовано видео, где бывшая гражданская супруга Евгения Цыганова актриса Ирина Леонова и семеро их общих детей на сцене концертного зала имени п. И. Чайковского поют трогательную колыбельную. Поклонников актера удивило, как проявилось сходство детей с родителями.

Дарья Светозарова

Интернет-пользователи, просматривая кадры ролика, заметили, что все девочки являются уменьшенными копиями Ирины, а мальчики как две капли воды похожи на Евгения. Особенно сходство проявилось в девятилетнем Андрее. А из девочек сильнее всех маму напоминает тринадцатилетняя Полина.Вместе с тем и мальчиков, и девочек семейства Цыгановых роднит певческий и актерский дар, что не могли не отметить фанаты, наблюдая за выступлением ребят и их мамы. Ирина удостоилась отдельных комплиментов. Фанатов восхитило, как прекрасно и молодо выглядит многодетная мать. Сам Евгений активно участвует в жизни и воспитании малышей, несмотря на то, что с гражданской женой вместе не живет. Цыганов проявил себя как замечательный отец, который может «разрулить» ситуацию любой сложности без лишних нервов. Оказывается, Евгений просто ищет точки соприкосновения и пытается договориться. Строгости в воспитании подрастающего поколения актер не приемлет и считает, что эмоциональное воздействие скорее даст плоды.