Мария Кожевникова показала поклонникам младшего сына

Актриса Мария Кожевникова в честь новогодних праздников решила сделать исключение и уступить своим принципам. Знаменитость опубликовала фото младшего сына, которого родила в 2017 году.

Валерия Голицына

Поклонники были приятно удивлены таким сюрпризом от актрисы, ведь она долгое время принципиально не хотела показывать младшего ребёнка. Однако на самом снимке видна только курточка и шапка ребёнка, а также сама счастливая мама, которая улыбается сыну. На большее Мария Кожевникова пока не решилась.В такой осторожности её поддержали многие поклонники и отметили, что осторожность превыше всего. Ведь недоброжелателей у актрисы может быть и гораздо меньше, чем поклонников, однако они есть. Фанаты оставили множество лестных комментариев Марии Кожевниковой и малышу, а также пожелали им счастья и крепкого здоровья. Фото собрало более 60 тысяч лайков и продолжает набирать обороты.