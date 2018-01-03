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| | Мария Кожевникова показала поклонникам младшего сына

Мария Кожевникова показала поклонникам младшего сына

Сегодня, 13:42
Актриса Мария Кожевникова в честь новогодних праздников решила сделать исключение и уступить своим принципам. Знаменитость опубликовала фото младшего сына, которого родила в 2017 году.

Мария Кожевникова показала поклонникам младшего сына

 

Поклонники были приятно удивлены таким сюрпризом от актрисы, ведь она долгое время принципиально не хотела показывать младшего ребёнка. Однако на самом снимке видна только курточка и шапка ребёнка, а также сама счастливая мама, которая улыбается сыну. На большее Мария Кожевникова пока не решилась.

В такой осторожности её поддержали многие поклонники и отметили, что осторожность превыше всего. Ведь недоброжелателей у актрисы может быть и гораздо меньше, чем поклонников, однако они есть. Фанаты оставили множество лестных комментариев Марии Кожевниковой и малышу, а также пожелали им счастья и крепкого здоровья. Фото собрало более 60 тысяч лайков и продолжает набирать обороты.
Валерия Голицына
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