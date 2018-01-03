Анна Калашникова стала обладательницей жилья в Испании

Известная певица Анна Калашникова стала обладательницей роскошных апартаментов в Испании. По словам исполнительницы, данная квартира поможет её сыну проводить зиму в тепле, минуя суровые русские морозы.

Александр Вест

В данный момент Анна Калашникова заинтересована в приобретении недвижимости в Москве, однако, уже сейчас известно, что у неё появилась квартира в Испании. Многие фанаты были весьма растроганы, когда услышали, почему певица приобрела данную недвижимость за границей. Калашникова заявила, что мечтает о том, чтобы её чадо обучали сразу двум языкам для всеобщего развития, а также она хочет, чтобы её сын мог пойти в один из местных детских садов. По словам знаменитости, она давно мечтала о том, чтобы у неё появилась недвижимость на берегу моря.Калашникова заметила, что в ближайшие дни она будет занята обустройством нового жилища, чтобы придать ему атмосферу тепла и домашнего уюта. Также Анна заметила, что в Испании у её сына будет возможность заниматься любимым делом – играть в футбол.