Четыре чемодана вещей и аптечка: Маша Ефросинина рассказала, что берет с собой в отпуск 

Четыре чемодана вещей и аптечка: Маша Ефросинина рассказала, что берет с собой в отпускСегодня, 13:34
Маша Ефросинина отправилась с семьей встречать Новый год в теплых краях. Об этом звезда рассказала в одном из своих последних интервью.
Маша Ефросинина на своей странице в Instagram выложила фотографии сестры Лизы Ющенко. Стоит отметить, что телеведущая завидует идеальной фигуре родственницы.
Телеведущая Маша Ефросинина в социальной сети Instagram опубликовала свое первое фото после рождения второго малыша, а также пообщалась со своими поклонниками.