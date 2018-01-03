Четыре чемодана вещей и аптечка: Маша Ефросинина рассказала, что берет с собой в отпуск 

Ведущая Маша Ефросинина рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что же она намерена взять в грядущий отпуск. Интересные для фанатов данные она приложила к снимку, сделанному в маске для лица.





«Сутки до отпуска! Сейчас на повестке дня собрать четыре чемодана. У меня вечные муки по этому поводу. Как взять так, чтобы поменьше, но угадать, что мне захочется надеть. Поэтому я решила взять сразу все. Также не забыть взять аптечку. Я такая, что кладу в нее даже пластыри. Перед отъездом не забыть провести две рабочие встречи и сходить на тренировку, чтобы потом всю неделю себя оправдывать», - заявила Ефросинина.

Подписчики в комментариях заявили, что не могут дождаться, когда Маша вернется наконец на телевидение с новым большим проектом, о котором она говорила неоднократно. Другие фолловеры отметили, что Ефросининой удается выглядеть красивой в любом виде, даже если на ней маска для лица и полностью отсутствует макияж.

Николай Офицеров