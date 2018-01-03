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| | Иосиф Пригожин забыл поздравить с Днём рождения Яну Рудковскую

Иосиф Пригожин забыл поздравить с Днём рождения Яну Рудковскую

Сегодня, 13:27
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин забыл поздравить свою коллегу Яну Рудковскую с Днём рождения и только сегодня утром опубликовал поздравительный пост в своём Instagram.

Иосиф Пригожин забыл поздравить с Днём рождения Яну Рудковскую

 

Пригожин отметил, что лучше поздно, чем никогда и поздравил Яну Рудковскую с её уже прошедшим Днём рождения. Продюсер добавил к поздравлению очень милое совместное фото с Рудковской.

Помимо Иосифа Пригожина Рудковскую поздравил и её подопечный Дима Билан. Певец весьма трогательно и тепло поздравил своего продюсера с таким знаменательным днём. Билан ласково называл Рудковскую «Янчик», а также отметил как много они вместе прошли. Певец подчеркнул мудрость Яны Рудковской и её неиссякаемую красоту и энергию. Пожелал продюсеру здоровья и крепкого семейного счастья.
Валерия Голицына
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