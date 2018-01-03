За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Эмили Ратаковски рассказала о своей сексуальности

Эмили Ратаковски рассказала о своей сексуальности

Сегодня, 12:54
Популярная молодая американская модель и актриса Эмили Ратаковски призналась, что думает о своей сексуальности. Об этом девушка откровенно рассказала в новом интервью для модного журнала Harper's Bazaar.

Эмили Ратаковски рассказала о своей сексуальности

 

26-летняя модель Эмили Ратаковски дала большое интервью для журнала Harper's Bazaar, где сообщила, что не считает свою сексуальность вызывающей или пошлой. По мнению Эмили, девушка должна быть соблазнительной для представителей противоположного пола, однако важно не переходить грань и всегда оставаться загадкой.

Также Ратаковски снялась в новой фотосессии, где предстала в стильных дизайнерских нарядах. Модель на себя примеряла платья от Prada, Marc Jacobs и роскошное платье от Salvatore Ferragamo, а также элегантное атласное платье Louis Vuitton.
Светлана Славянская
Новости по теме
Эмили Ратаковски снялась на камеру обнаженной
Эмили Ратаковски снялась на камеру обнаженной

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась на камеру обнаженной. Ролик она опубликовала в Сети. Манекенщица знает, как завоевать внимание

Эмили Ратаковски снялась обнаженной
Эмили Ратаковски снялась обнаженной

Известная модель Эмили Ратаковски сфотографировалась в обнаженном виде. Звезда полностью оголилась, и камера запечатлела ее со спины на фоне веранды.

Модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной в образе леди Годивы
Модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной в образе леди Годивы

Известная актриса и модель Эмили Ратаковски сделал обнаженные фото для августовского номера Harper's Bazaar. Публикация, сопровождающаяся интервью 25-летней

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости