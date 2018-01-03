Эмили Ратаковски рассказала о своей сексуальности

Популярная молодая американская модель и актриса Эмили Ратаковски призналась, что думает о своей сексуальности. Об этом девушка откровенно рассказала в новом интервью для модного журнала Harper's Bazaar.

Светлана Славянская

26-летняя модель Эмили Ратаковски дала большое интервью для журнала Harper's Bazaar, где сообщила, что не считает свою сексуальность вызывающей или пошлой. По мнению Эмили, девушка должна быть соблазнительной для представителей противоположного пола, однако важно не переходить грань и всегда оставаться загадкой.Также Ратаковски снялась в новой фотосессии, где предстала в стильных дизайнерских нарядах. Модель на себя примеряла платья от Prada, Marc Jacobs и роскошное платье от Salvatore Ferragamo, а также элегантное атласное платье Louis Vuitton.