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| | Почти идеальная: Перминову раскритиковали за снимок "без груди"

Почти идеальная: Перминову раскритиковали за снимок "без груди"

Сегодня, 13:02
Известная российская модель Елена Перминова нередко хвастается своими фотографиями, публикуя разнообразные моменты из жизни. Знаменитость вместе с семьей и без домочадцев много путешествует, и Новый год она также решила выбраться за пределы России, отдав предпочтение Мексике. Новые снимки на странице модели вызвали у публики неоднозначные эмоции, ведь некоторые фанаты хвалили кумира, а другие поддали критике отдельные части тела звезды.

 

Много внимания публика уделила именно груди Перминовой, а если быть точнее - ее отсутствию. На некоторых фотографиях Елена предстала в весьма необычном образе, хотя в одежде у знаменитости особый вкус, и многие восхищаются им. Перминова для прогулки и фотосессии на улице надела широкие высокие джинсы, очки, а фишкой стала кофта с невероятно коротким передом, отчего полностью был открыт живот. Модель благодаря такому откровенному верху отчасти продемонстрировала свою маленькую грудь, но некоторые поклонники и вовсе ее не заметили. Под снимком начали появляться комментарии, в которых фанаты выражали свое мнение относительно неправильного подбора костюма. Елене посоветовали подбирать кофты без акцентов на те части тела, которые имеют недостатки, и в данном случае это замечание касается именно зоны груди.

Почти идеальная: Перминову раскритиковали за снимок "без груди"

 

Судя по комментариям и дискуссиям на странице Перминовой, сама модель не обращает внимания на критикой, и своей фигурой она гордится. На это намекают все новые фото в купальниках, боди, в облегающих платьях, где груди практически не видно. Тем не менее, модель имеет трое детей, и младшей дочери всего три года, а тело знаменитости совсем не намекает на статус матери, чем Елена может гордиться. Своим ненавистникам, критикам и просто завистникам модель никогда не отвечает, а это значит, что поводов для переживаний о своей фигуре и параметрах знаменитость не имеет.

 

Также Перминовой придает уверенности в себе активная жизненная позиция, и помимо участия в съемках модель не забывает о хороших делах. Не так давно совместно с подругой и продюсером Яной Рудковской Елена Перминова поучаствовала в благотворительной акции, направленной на сбор денежных средств для нуждающихся в поддержке детей. Знаменитости смогли собрать несколько сотен тысяч долларов, и эти деньги спасут жизни деток, чем гордятся неравнодушные к чужим бедам звезды.
Анна Лисичкина
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