Мадонна расскажет тайну своего последнего секса

В Instagram певицы Мадонны появилась публикация неоднозначного содержания. Яркая картинка с единорогами, бабочками и радугой подписана весьма вызывающе: «Мой последний секс».

Валерия Голицына

Поклонники творчества поп-королевы догадались, что это обложка её нового альбома или сингла. Однако все уже затаились в ожидании грандиозных эпатажных выходок, которыми Мадонна славится во всем мире. И хотя певица уже достаточно давно не радовала своих фанатов новыми треками, но по всей видимости это было лишь затишье перед чем-то грандиозным.Не так давно в своём блоге Мадонна поразила подписчиков очень откровенным видеороликом со своим участием, который являлся рекламной кампанией одного знаменитого косметического бренда. На видео певица была одета лишь в кожаную куртку, корсет и чулки. Как и всегда, поклонники были шокированы эпатажем, но, тем не менее, не скрывали своего восторга от формы Мадонны и её притягательности, которые остаются при ней несмотря на возраст.