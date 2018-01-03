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Мадонна расскажет тайну своего последнего секса

Сегодня, 12:43
В Instagram певицы Мадонны появилась публикация неоднозначного содержания. Яркая картинка с единорогами, бабочками и радугой подписана весьма вызывающе: «Мой последний секс».

Мадонна расскажет тайну своего последнего секса

 

Поклонники творчества поп-королевы догадались, что это обложка её нового альбома или сингла. Однако все уже затаились в ожидании грандиозных эпатажных выходок, которыми Мадонна славится во всем мире. И хотя певица уже достаточно давно не радовала своих фанатов новыми треками, но по всей видимости это было лишь затишье перед чем-то грандиозным.

Не так давно в своём блоге Мадонна поразила подписчиков очень откровенным видеороликом со своим участием, который являлся рекламной кампанией одного знаменитого косметического бренда. На видео певица была одета лишь в кожаную куртку, корсет и чулки. Как и всегда, поклонники были шокированы эпатажем, но, тем не менее, не скрывали своего восторга от формы Мадонны и её притягательности, которые остаются при ней несмотря на возраст.
Валерия Голицына
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